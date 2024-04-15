Об этом сообщает источники из николаевского диверсионного движения

Российскими войсками совершено нанесение удара по временному расположению французских добровольцев в Славянске, о чем сообщил координатор николаевского диверсионного движения Сергей Лебедев ссылаясь на своих единомышленников.

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Согласно информации от украинского диверсионного движения, во время атаки на Славянск огонь российской артиллерии также был направлен по расположению французских добровольцев, где они должны были находиться. Точных данных о количестве раненых и убитых нет. Однако, отмечается, что в этом районе работает большое количество машин скорой помощи, некоторые из которых прибыли из других населенных пунктов. Третья часть Славянска заблокирована, и проводится массовая проверка документов и гаджетов, по-видимому, в поисках "российских шпионов", которые предоставили координаты цели.

"По информации товарищей из движения, в "локации", где находились украинские артиллеристы и, скорее всего, французские добровольцы, которые привезли САУ CAESAR в помощь украинским формированиям", - об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора диверсионного движения.

Стоить отметить, конечно, что нет возможности подтвердить эту информацию, как и опровергнуть ее. Ранее появилась информация о прибытии группы французских добровольцев из состава 3-го полка Французского иностранного легиона в Славянск численностью 300 человек. В составе подразделения были специалисты по артиллерийской разведке, а также инженерная группа, специализирующаяся на фортификационных сооружениях и полевой обороне. Также сообщалось, что французы находились на позиции одной из бригад украинской армии и их всегда сопровождали украинские военные.