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Zelikman
Европейские страны призывают Нетаньяху не идти на эскалацию конфликта с Ираном
Макрон также надеется, что сумеет добиться перемирия в период проведения Олимпийских игр

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  Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Израиль реагировать на атаку Ирана в субботу вечером с осторожностью, чтобы избежать эскалации конфликта. Он заявил, что Франция сделает все, что в ее силах, чтобы предотвратить любую дальнейшую агрессию, но также и ограничить ответные действия.

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  Макрон также заявил, что Франция будет работать над тем, чтобы усилить санкции и давление на ядерную программу Ирана. Европейский союз и Соединенные Штаты также призвали Израиль не реагировать агрессивно на ракетный обстрел и удар беспилотниками в субботу вечером. Несмотря на беспрецедентный характер атаки, она причинила минимальный ущерб и обошлась без жертв, поскольку большинство ракет были перехвачены. Американские, британские и французские военно-воздушные силы работали вместе с израильскими военными, чтобы сбить некоторые из них. Израиль пока не отреагировал на атаку, но заявил, что ответит. 

  Ожидается, что канцлер Германии поговорит сегодня с Нетаньяху, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию. Ожидается, что министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон также отправятся на Ближний Восток позже на этой неделе.

  "Мы также работаем над установлением олимпийского перемирия. Мы думаем об Израиле, Газе и всех театрах военных действий. Это возможность, которую я изучаю со многими нашими партнерами", - сказал Макрон.

#израиль #европа #иран #ближний восток #макрон
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