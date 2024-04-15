Подразделения занимают господствующие высоту вокруг города, чтобы иметь преимущество перед украинскими формированиями

Российские военные не прекращают свои наступательные операции в окрестностях Часов Яра. Согласно последним сообщениям, за последние несколько дней российские войска продвинулись дальше к югу и востоку от города, одновременно укрепляя свои позиции в микрорайоне Канал, расположенном к востоку от канала Северский Донец-Донбасс.

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Последняя информация указывает на то, что российские войска выравнивают линию обороны в ходе наступления к югу от города, который ранее был освобожден от украинского контроля. Продвижение происходит в направлении дачного кооператива, леса и железнодорожной ветки. Это даёт возможность им расширить свой контроль над возвышенностью в восточной части населённого пункта, тем самым достигая "географического паритета" с украинскими формированиями, которые использовали свой собственный контроль над возвышенностью, чтобы получить преимущество в наблюдении, точности и дальности стрельбы.

Выравнивание линии обороны происходит примерно по линии Богдановка – Штупки Голубовская-2.

За последние несколько дней российские войска взяли под контроль примерно 1,5 квадратных километра территории в окрестностях Часов Яра, большая часть которой находится на возвышенностях.