В Европе опасаются, что крупнейшие компании Поднебесной захватят рынки и нанесут удар по промышленности ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц направил деликатное послание Китаю на этой неделе. Он предупредил, что, если Китай не прекратит свою дискриминационную деловую практику, это может привести к усилению напряженности между странами. Шольц сделал это заявление во время поездки в город Чунцин на юго-западе Китая, где он встретился с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном.

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Шольц подчеркнул важность свободной и честной торговли, но также дал понять, что не поддержит никаких действий, которые будут расценены как угроза более твердой позиции Европейского союза в торговых отношениях с Китаем. Он призвал китайское руководство сократить избыточные мощности и предоставить китайским компаниям те же льготы и субсидии, что и местным производителям. Сильнейшая экономика Европы опасается, что за счет повышенного потока продукции и боле доступных цен, Китай продолжит захватывать рынки электромобилей и нанесёт удар по немецким производителям.

Отчет, приведённый в тот же день, показал, что китайский гигант BYD Co. получил по меньшей мере 3,4 миллиарда евро прямых государственных субсидий в рамках усилий государства по доминированию в производстве электромобилей и других экологически чистых технологий. Прошедший год Европейский Союз потратил на увеличение своего экономического влияния на Китай с помощью торговых инструментов и реализацию своей стратегии экономической безопасности.

По мнению берлинского аналитика Ноа Баркина, влияние ЕС на Китай будет стремительно ослаблено, если Шольц пошлет Пекину какие-либо другие сигналы. Он также отметил, что единство ЕС в его отношениях с Китаем находится под угрозой. Ранее президент Франции Макрон примерно с такими же намерениями посещал Соединённые Штаты, требуя упростить льготные программы для крупных компаний в США, чтобы не допустить миграции европейских компаний. Однако Вашингтон проигнорировал просьбы своих партнёров из ЕС.