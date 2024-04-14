Сообщается об уничтожении более 10 боевых самолётов и 9 вертолётов Apache

Корпус стражей исламской революции опубликовал заявление относительно нападения на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. Согласно заявлению, при нападении в первый раз были использованы ракеты с разделяющимися боеголовками.

реклама

На данный момент сообщается, что в результате атаки ракетами с разделяющимися боеголовками был нанесен ущерб инфраструктуре и авиационной базе Военно-Воздушных Сил Израиля. Авиабаза расположена в южной части Израиля, в холмистой местности.

Согласно последней информации, в результате прилёта нескольких ракетных боеголовок по базе авиационным силам ЦАХАЛ были уничтожены несколько командных пунктов, диспетчерских пунктов, радиолокационных систем и пусковых установок системы PVOP-PRO. Также были уничтожены по меньшей мере 4 самолета F-16I 201-й и 253-й истребительных эскадрилий. Иранские информационные агентства сообщают, что было уничтожено в общей сложности свыше десятка самолетов и 9 вертолетов Apache.

Важно отметить, что Иран осуществил атаку в рамках операции под названием "Истинное обещание". Ракеты полетели спустя несколько часов после того, как в турецкой прессе была опубликована статья с карикатурой, изображающей Иран как "анимированную республику". Турецкие репортеры недвусмысленно намекнули, что Иран угрожает только анимированными изображениями. Однако, как показала ночь, Тегеран не ограничился только анимацией.