Мошенники предлагают установить вредоносное программное обеспечение под видом антивирусной программы

Хакеры притворяются специалистами финансового мониторинга «Госуслуг» и сотрудниками силовых ведомств, обманывая россиян и уговаривая их установить специальный софт с удаленным управлением под видом антивирусной программы. Киберпреступники могут взять под полный контроль устройство жертвы и получают возможность получить конфиденциальную информацию, включая остаток денег на счетах доверившегося человека. Данную информацию раскрыл директор компании IDECO Дмитрий Хомутов.

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Возможно, мошенники заставляют абонента перейти на заготовленный сайт, где это вредоносное ПО готово к скачиванию. Мошенники помимо этого могут предложить жертве скачать зараженное приложение из магазинов Google Play или App Store, либо отправить ссылку через SMS. Согласно специалистам кибербезопасности, количество инцидентов в Российской Федерации увеличилось на 20,8% в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году увеличилось уже на 85%.

Эксперты отмечают, что киберпреступники используют разнообразные маркетинговые методы для осуществления своих злонамеренных действий. Они разрабатывают не только способы кражи денег, но и тактики «прогрева» для подготовки кибератаки. Новые виды атак создаются каждые 1,5-2 месяца, и компании, такие как Apple, предупреждают своих пользователей об угрозах со стороны хакеров.