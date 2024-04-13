Сообщается, что за последние сутки Киев потерял около 200 бойцов на данном направлении

Министерство Обороны Российской Федерации сообщает об успешных боевых действиях на Южно-Донецком участке, где за 24 часа ликвидировано более двухсот бойцов Вооруженных Сил Украины. Российская армия продолжает наступление, нанося значительный урон украинским формированиям как в живой силе, так и в технике. Конфронтация наиболее острая и сложная именно в районе Донецка, где российские войска освобождают оккупированные территории ДНР.

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Киев активно использует гражданскую технику на передовой. Российские войска уничтожили несколько пикапов и станцию радиоэлектронной борьбы, а также нанесли удары по боевой технике ВСУ. Воздушные удары по позициям украинских военных и живой силе были нанесены российской авиацией.





Под обстрел попали боевые бригады ВСУ, расположенные в районах Урожайного и Старомайорского. Несмотря на попытки киевских соединений перегруппироваться и усилить оборону, российские подразделения удерживают позиции и наращивают преимущество.

Сегодняшние результаты действий группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении могут быть оценены как успешные. Киев понес значительные потери в живой силе и технике, что свидетельствует о продолжении успешного наступления со стороны российских вооруженных сил. По данным Министерства Обороны, всего в зоне СВО было ликвидировано порядка 800 украинских военных, а также уничтожены 2 танка и 2 БМП, не считая свыше двух десятков автомобилей ВСУ.