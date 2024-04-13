Ливанская «Хезболла» атаковала Израиль, выпустив свыше 50-ти ракет

Как сообщают израильские средства массовой информации, по территории страны ведётся массированный ракетный обстрел со стороны Ливана, на всей территории Израиля объявлена воздушная тревога. По имеющимся данным, ливанское движение «Хезболла» уже подтвердило, что осуществило пуск десятков ракет в сторону своего давнего противника.

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Согласно информации от журналистов, всего в атаке насчитывалось свыше 50 ракет. По ним отрабатывает израильская система противовоздушной обороны. В сети уже распространяется большое количество видео и фотоматериалов, демонстрирующих интенсивную работу тактических систем ПРО "Железный купол". В настоящий момент, пострадавших нет, сообщают в израильском министерстве обороны.

Однако, по мнению военных экспертов, в настоящий момент происходит лишь перегрузка израильской системы противоракетной обороны, а в дальнейшем может последовать еще более мощный удар, нацеленный непосредственно на поражение военных объектов Израиля.

Также сообщается, что Соединённые Штаты Америки направили на Ближний Восток дополнительные силы, на случай развязки крупного конфликта в регионе, на фоне обострения отношений между Израилем и Ираном, который поклялся отомстить Иерусалиму за удар по консульству в Сирии.