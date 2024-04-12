Сообщается, что представители российского ВПК получат порядка 450 единиц станков, аппаратов и другого оборудования

Россия увеличивает выпуск оружия, военной техники и боеприпасов на объектах военно-промышленного комплекса за счет интенсификации труда и осваиванию новейшей аппаратуры, станков и другого оборудования.

реклама

Увеличение мощностей - это важный стратегический показатель в развитии предприятия. Потенциал завода, благодаря наращиванию технологических мощностей, позволяет нам не только производить линейку традиционного вооружения, но и создавать новые виды специальной продукции. Причем, спрос на все наши изделия стабильно высокий", - заявили в официальном Telegram-канале российского концерна "Калашников"

В текущем году компания получит 450 передовых станков, включая станки с Числовым программным управлением, фрезерные, механообрабатывающие и другие. Эти станки будут установлены на расширенных участках производства оружия. Появление 125 новых станков в прошлом году уже дало возможность нарастить производство. Аналитики считают, что производственные мощности и темпы работы российских компаний будут и дальше увеличиваться.

Помимо появления нового оборудования, рост производства на российских военно-промышленных предприятиях связан с увеличением интенсивности работы. Некоторые компании перешли на трехсменный режим работы, а также активно набирают новых работников. Россия показывает большие успехи в области производства военной продукции, в отличие от западных государств.