Также сообщается, что подразделения сумели продвинуться до 800 метров к северу от Бердычей

На запад от Авдеевки наиболее оживленные боевые действия разворачиваются на участке дороги, ведущей от Уманского к Нетайлово. Ситуация там крайне напряженная. По данным военного корреспондента Юрия Котенка, этот участок трассы находится под огневым давлением российских военных. В настоящее время они активно продвигаются в сторону Нетайлово, выдавливая украинские формирования к Карловке.

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Также поступают сообщения о движении в направлении Яснобродовки, которая расположена в той же зоне. Имеются сведения о том, что часть Уманского уже находится под контролем российских войск. Перехват этого участка трассы российскими войсками имеет важное стратегическое значение, поскольку это может заставить Украину отступить на большое расстояние - до Карловки, где располагаются ближайшие укрепленные позиции ВСУ.

Успехи российских военных на Авдеевском участке линии соприкосновения подтверждаются как украинскими, так и международными источниками. По одним из них, войска России продвигаются к северу от Бердычей. Информация из различных источников свидетельствует, что российские вооруженные силы заняли полосу земли шириной до полутора километров, продвигаясь на расстояние от 500 до 800 метров от исходных позиций. Есть признаки того, что близится освобождение села.

В Семеновке противоборствующая сторона оказывает упорное сопротивление, однако, постепенно теряет контроль над территорией. Также на Авдеевском направлении российские войска продвигаются к Очеретино - ключевому транспортному узлу. Воздушные и артиллерийские удары наносятся по позициям украинских сил в населенном пункте.

Недавно российским военным удалось закрепиться в промышленной зоне села Новокалиново. Киев направляет туда свои резервы в попытке вытеснить войска России и вернуть контроль над этой территорией.