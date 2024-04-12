Данная техника уже поступила на вооружение Министерства Обороны и готова к выполнению боевых задач

Военно-Космические Силы Российской Федерации пополнили свой арсенал новейшими многоцелевыми истребителями Су-35С, которые поступили на остаток от Авиационного завода имени Ю.А. Гагарина. Такую информацию озвучила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

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Этой весной военные получили первую партию самолётов Су-35С. Авиамашины успешно прошли приемку на заводском аэродроме и направилась на свои воинские базы. Каждая техника прошла строгие наземные и летные тесты, подтвердив свою боеспособность. Количество направленных в войска самолётов не разглашается.

Согласно заявлению представителей ОАК, производственные мощности авиазавода имени Ю.А. Гагарина загружены заказами до 2028 года. Завод не прекращает выполнять государственный оборонный заказ на производство самолётов Су-35С и Су-57 для Воздушно-Космических Сил России. Помимо этого, предприятие занимается обслуживанием и усовершенствованием воздушной техники. Планируется существенное расширение производства, и специалисты завода уже ведут активную работу в данном направлении.

Самолёты Су-35С оборудованы новейшим вооружением и информационно-управляющими системами повышенного радиуса действия. Передовые бортовые комплексы обеспечивают высокоскоростной обмен данными как с наземными центрами управления, так и между самолетами, что делает их эффективным средством воздушного противодействия. Су-35С стал одним из ключевых боевых самолетов истребительной авиации в зоне Спецоперации с Су-30СМ.

"В настоящее время на заводе имени Ю.А. Гагарина находятся в стадии высокой готовности самолеты следующей партии", - заявил первый замглавы "Ростеха" Владимир Артяков.