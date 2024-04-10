Вместе с этим, подразделения продвигаются в других района линии боевого соприкосновения

Российские войска не прекращают освобождать территорию от украинских формирований, проводя активные наступательные операции сразу на нескольких направлениях одновременно.

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Известно, что село Красное (ранее переименованное украинскими властями в Ивановское) было освобождено российскими военными 22 марта. Украинская сторона предприняла несколько контратак с использованием штурмовых отрядов 92-й и 5-й штурмовых бригад за последние несколько дней, однако, все они были успешно отражены российскими военными. Украинская штурмовая авиация также пыталась провести атаки, но безрезультатно.

Российские войска продолжают наступление, нанося существенный ущерб украинским военным в районах населённых пунктов Белогоровка, Константиновка, Селидово и Часов Яр. Несмотря на наступательный характер действий российской армии, украинские формирования, находясь в обороне, понесли значительные потери как в живой силе, так и в технике. Последствия атак с участием группировки "Юг" оказались серьезными для украинских войск, с общим числом жертв и раненых среди оборонявшихся превышающим 480 человек.

Благодаря успешному контрбатарейному бою российским военным удалось уничтожить артиллерийские системы Вооруженных Сил Украины, включая зарубежные и отечественные образцы. Среди них САУ «Краб», «Гвоздика», гаубицы Д-30, «Мста-Б» и противотанковая пушка «Рапира».