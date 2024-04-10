По словам Сергея Лышенко, бои постепенно переместились в западную часть населённого пункта, армия России движется вперёд

На украинском телевидении украинские чиновники размышляют о потере значительной части территорий, захваченных в прошлогоднем контрнаступлении. Это вызывает особенное негодование в стране, поскольку Вооруженные Силы России постепенно захватывают все больше новых территорий и населенных пунктов. Недавно российский флаг был поднят над освобожденным Первомайским, расположенным к северо-западу от Донецка.

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Украинский депутат Запорожской областной рады Сергей Лышенко заявил в эфире, что армия России вошла в Работино. Бои происходят на улицах самого Работино, и линия соприкосновения сместилась в западную часть, со стороны Вербового. По его словам, подразделения ВС РФ постепенно оттесняют Украинские Вооруженные Силы, отбирая территории, которые им удалось забрать во время контрнаступления.

Затем возникло разногласие между украинским командованием и депутатом. Силы обороны на Юге Украины заявили, что Работино остается под контролем Украинских Вооруженных Сил, и если российские войска заходят, то это временно. Ранее также украинское руководство говорило о контроле над Авдеевкой, Тоненьким, Орловкой, Мирным, Первомайским, Богдановкой и другими населенными пунктами, которые в результате значительных потерь были потеряны.

Украинским властям постоянно приходится маневрировать между информационным повестками. Либо Киев вещает, что ему срочно нужна помощь, так как ВСУ теряют много людей и вынуждены оставлять территории, либо у украинской армии всё отлично, и они вот-вот выйдут к границам 1991-го года и вдобавок захватят Белгород. Что из этого правда - очевидно, но администрации Зеленского необходимо время от времени подбадривать своё население, рассказывая что всё под контролем и "перемога" уже скоро.