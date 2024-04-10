Согласно данной инициативе, к 2050 году США могут сократить выбросы на 90%

Министерство энергетики опубликовало новый национальный проект строительного сектора, с целью сокращения выбросов парниковых газов от зданий на 65% к 2035 году и на 90% к 2050 году. Этот план был разработан в партнёрстве с министерством жилищного строительства и городского развития, агентством по охране окружающей среды и другими федеральными организациями. Представленный план считается первой всеобъемлющей инициативой, направленной на значительное, даже беспрецедентное снижение выбросов парниковых газов.

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"Более трети вредных выбросов в строительном секторе Америки подвергают наш воздух и здоровье опасности, но администрация Байдена разработала долгосрочную стратегию сокращения таких загрязнений из зданий по всей стране", - заявила министр энергетики США Дженнифер М. Гранхольм.

Министерство энергетики и администрация Байдена разработали "комплексный" план по изменению энергопотребления в домах, школах и на рабочих местах. Согласно предложенному плану, это позволит снизить коммунальные платежи и улучшить общее состояние здоровья населения.

Цели плана включают в себя увеличение энергоэффективности зданий, ускорение снижения выбросов парниковых газов на местах, переделку сети и минимизацию выбросов от строительных материалов. Согласно плану, сокращение выбросов парниковых газов на 90% позволит сэкономить более 100 миллиардов долларов ежегодно на счетах за электроэнергию, а также избежать затрат в 17 миллиардов долларов на здравоохранение, связанных с загрязнением воздуха.

В рамках нового плана декарбонизации будут предоставлены средства для разработки доступных и экологически чистых технологий, сотрудничая с властями штатов и местными органами для достижения поставленных целей по декарбонизации. План также предусматривает инновации в области модернизации зданий, эффективной электрификации и умного управления.