По мнению Майкла Дауса, это ни что иное как проявление жадности руководства компании и стремление угодить своим акционерам

В 2024 году в индустрии видеоигр произошло около 9000 увольнений. От крупных компаний, таких как EA, уволивших 670 человек, до более мелких организаций, таких как Deck Nine Games. Это продолжает тенденцию, которая сохраняется уже около двух лет.

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В беседе с Game File Майкл Даус, директор издательского отдела Larian Studios, заявил, что увольнения - "это провал, которого можно избежать".

Мы часто слышим, как генеральные директора говорят о том, что сокращение рабочих мест необходимо для того, чтобы помочь фирмам оставаться конкурентоспособными или даже обеспечить их выживание, но Даус отметил, что "ни одна из этих компаний не рискует обанкротиться".

"Они просто рискуют разозлить акционеров. И это нормально. Вот как они работают. Функция публичной компании - обеспечить рост для своих акционеров. Это не создание счастливого климата для сотрудников", - отметил представитель Larian Studios.

Майкл также рассказал о перспективе выхода Larian Studios на биржу. Это маловероятно, даже если это добавит много денег в казну компании, учитывая, что невероятный успех Baldur's Gate 3 был отчасти обусловлен тем, что ему не пришлось отвечать перед акционерами.

Даус сказал, что крупные издатели недостаточно проворны, чтобы реагировать на новые требования и изменения на рынке, заявив, что лучшее планирование и лидерство могли бы предотвратить некоторые из худших сокращений рабочих мест. Он также выразил раздражение по поводу того, что огорчило многих людей: ведущие крупных премий не упомянули об огромном количестве потерь рабочих мест в отрасли.

Даус не единственный человек из Larian, критикующий увольнения. Генеральный директор Свен Винке недавно обвинил в увольнениях жадность компаний, пытающихся постоянно удвоить свою квартальную прибыль. Он также указал на постоянный цикл увольнения разработчиков только для того, чтобы снова нанимать их, когда студии понимают, что им нужно больше людей для создания игр.

Не только в Larian Studios злятся на эту ситуацию. Тарн Адамс, создатель Dwarf Fortress, ясно выразил свои чувства на GDC в прошлом месяце, сказав, что все руководители, ответственные за увольнение рабочих, отмену игр и общее сокращение индустрии, это ужасные, плохие люди, которыми движет жадность.