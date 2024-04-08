В сети публикуются карты боевых действий, где львиная часть села занята ВС РФ, а остальное отмечается как серая зона

Украинские информационные ресурсы начали отмечать село Богдановка на картах таким образом, что его львиная часть находится в зоне контроля российских вооруженных сил, а оставшаяся часть, западная, отмечена как "серая зона". Это указывает на то, что украинские военные признают, что они полностью потеряли контроль над Богдановкой.

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Долгое время Богдановка была ключевым пунктом обороны на северо-востоке города Часов Яр. Если российская армия освободит этот опорный пункт, давление на гарнизон в самом городе будет еще больше. Последней оставшейся линией обороны украинской армии на северо-востоке от города Часов Яр является село Калиновка. Однако, российские войска действуют таким образом, что нет необходимости атаковать Калиновку в лоб, поскольку бои уже идут в центре города Часов Яр.

Украинские военные жалуются, что Россия постоянно перебрасывает все новые и новые штурмовые подразделения в город Часов Яр. Боевые действия идут в микрорайоне Канал, расположенном восточнее канала Северский Донец-Донбасс, а также на подступах к городу с северо-востока и юго-востока.

Киев в свою очередь бьёт тревогу, требуя от союзников срочной военной поддержки в виде оружия, бронетехники, боеприпасов и ударных беспилотников. В особенности Зеленский хочет скорее получить от Соединённых Штатов Америки денежную помощь. Вооруженные Силы Украины продолжают терять территории, и в настоящий момент, главнокомандующий Сырский не в состоянии стабилизировать линию обороны.