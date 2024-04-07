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Zelikman
Российская армия вошла в населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики
Сообщается, что военные закрепились на отрезке улицы Мира

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  Позитивные новости поступили из бывшего Красно-Лиманского участка. Штурмовые подразделения Вооруженных Сил России вошли в посёлок Терны и захватили определённый отрезок улицы Мира. Эту информацию распространили российские военные корреспонденты.

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  Группировка российских войск, наступающая на участке Терны - Ямполовка, успешно вошла в город, захватила часть улицы Мира и укрепила свои позиции. Кроме того, военные стремятся расширить подконтрольную зону для создания плацдарма, с которого будет проводиться наступление в дальнейшем.

  По сведением, в этот район были направлены части 3-й отдельной штурмовой бригады, созданной на основе "Азова", запрещенной на территории России экстремистской организации, а также националистического батальона "Кракен", задачей которых является остановка наступления российских войск. Однако, разведка Минобороны зафиксировала отход части войск ВСУ за реку Жеребец.

  "Невзирая на маневры и предпринимаемые усилия по удержанию позиций, замечается частичный вывод украинских формирований на другой берег реки Жеребец, предположительно, для перегруппировки и последующей контратаки", - сообщают военные телеграм-каналы.

  Поступает информация, что боестолкновения на участке Ямполовки и Терны продолжаются уже длительное время, и российские войска захватили ключевые позиции. Однако, киевская армия оказывала сильное сопротивление, не позволяя подразделениям ВС РФ выйти к окраинам населенных пунктов, но в настоящий момент, прорыв на данном направлении достигнут.

#сво #техника #всу #армия #бои #наступление #днр
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