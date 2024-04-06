Армия продолжает продавливать оборону украинских формирований на различных участках линии соприкосновения

Вооруженные Силы Российской Федерации не прекращают наступление на запад от второй оборонительной линии украинских формирований за Авдеевкой. После освобождения Тоненького, Орловки, а также частичного захвата соседних деревень Бердычи и Семёновка, данная линия обороны была прорвана. В настоящее время началось продвижение в сторону населенного пункта Уманское. Первые штурмовые группы российских войск уже приблизились к восточным окраинам этого населенного пункта.

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Российская группировка активно увеличивает площадь контролируемой территории к юго-востоку от Уманского. За последние сутки продвижение составило более 900 метров в глубину.

Украинские войска перешли на использование мобильных групп, вооруженных противотанковыми системами (РПГ, ПТРК). Однако большинство таких групп становятся объектом обстрела с воздуха и становятся легкой добычей для операторов FPV-дронов.

Недалеко от Уманского находится Карловское водохранилище и река Волчья, которые считаются естественными препятствиями для наступления российских войск во время наводнения. Тем не менее, командование на Уманское направление не возлагает больших надежд.

Тем временем продолжаются бои за населённый пункт Часов Яр. Армия наносит удары по украинским позициям артиллерией и авиацией. Битва за город уже началась полным ходом, российские подразделения штурмуют данный населённый пункт с двух направлений.