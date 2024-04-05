Точное количество переданной техники руководством корпорации не называется

Авиационная корпорация передала первую за текущий год партию новых бомбардировщиков Су-34 в рамках госзаказа на 2024 год. Количество самолётов неизвестно, однако, пресс-служба Объединенной Авиационной Корпорации сообщила, техника уже передана военному ведомству.

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Самолеты уже пополнили ряды Воздушно-Космических Сил Российской Федерации на аэродроме Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова после успешного прохождения испытательных мероприятий.

Генеральный директор ОАК, Юрий Слюсарь, подчеркнул, что все производственные мощности корпорации работают на полную мощность, чтобы выполнить государственный заказ. Поставки Су-34 стали первым шагом в рамках производственной программы 2024 года.

"Все заводы ОАК, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года", - заявил гендиректор.

Авиационная машина Су-34 является ключевым для нанесения молниеносных ударов по укреплениям и позициям ВСУ. С 2021 года российские Воздушно-Космические Силы получают модернизированную версию этого многофункционального истребительно-бомбардировочного самолета. Су-34 может выполнять задачи без истребителей прикрытия, имеет дальность полета до 4000 километров, максимальную скорость до 1900 км/ч и может нести боевую нагрузку до восьми тонн.