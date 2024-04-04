Российские войска захватили ключевые позиции в западной части населённого пункта

Российские подразделения продолжают неуклонно продвигаться на Донбасском направлении, сосредоточив свои усилия на северной части ранее освобожденных Тоненького и Орловки. Знаковым достижением стало взятие под контроль позиций ВСУ в западной части Бердычей.

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Осознавая важность Бердычей как стратегического пункта, украинское командование направило резервные подразделения для его отвоевания. Однако, попытки ВСУ оказались безуспешными, и они понесли значительные потери. В настоящий момент украинские войска вынуждены отступить к Западу от автомагистрали O0542, соединяющей Бердычи с Авдеевкой. Под их контролем осталось не более 10% территории населенного пункта, в основном без частной застройки, что значительно снижает их возможности по удержанию села. Потерю контроля над львиной частью Бердычей признает и проукраинский канал Deep State, что свидетельствует о точности и эффективности российской наступательной операции.

Одновременно с продвижением в Бердычах российская армия нацелена на нейтрализацию резервов ВСУ, расположенных в Новопокровском и Новоселовке 1-й к Западу от этого населенного пункта. Наступление России в районе Бердычей является значительным стратегическим успехом, который создает серьезную угрозу для "второй линии обороны" ВСУ к западу от Авдеевки. Утрата контроля над Бердычами открывает путь к дальнейшему продвижению российских войск и может привести к окружению украинских подразделений в этом районе.