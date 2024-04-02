Таким образом Киев расширяет мобилизационный ресурс для Вооруженных Сил Украины

Минимальный возраст призыва на службу по мобилизации на Украине был снижен с 27 до 25 лет по закону, подписанному президентом Владимиром Зеленским. Этот закон, который был принят в Верховной раде еще в мае прошлого года, долгое время оставался без подписи президента. Однако, недавно Зеленский наконец подписал его, и закон вступил в силу немедленно. Это решение принято в рамках мобилизации, чтобы расширить количество подпадающих под мобилизацию граждан. Теперь лица, достигшие 25 лет, подпадают под действие этого закона.

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Одновременно, с этим законопроект о тотальной мобилизации находится на рассмотрении в Верховной раде, но его принятие еще не произошло, и текущая мобилизация стоит на краю провала. Подписывая предыдущий закон, Зеленский готовит почву для будущей мобилизации, увеличивая возможное число призывников. В настоящее время Генеральный Штаб Украины пытается сформировать 10 новых бригад, но сталкивается с проблемой недостатка техники и личного состава. Некоторые из них должны будут начать действовать с текущего года, однако, без дополнительного набора солдат это пока невозможно.

По словам источника из Офиса Президента, нет сомнений, что Киев в скором времени запустить процесс более масштабной мобилизации, но в настоящий момент, в стране сохраняется политический кризис, сформировавшийся из-за отсутствия выборов и подходу к концу президентского срока Владимира Зеленского.