Сообщается, в результате атаки погибло 7 граждан Ирана

Иран заявил о возмездии за авиаудар по своему посольству в Сирии, назначив ответственным за агрессию Израиль. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что это преступление не останется без ответа, после того как в результате удара в Дамаске погибли семь иранских военнослужащих, включая старших военачальников. Среди погибших - высокопоставленный генерал Мохаммад Реза Захеди.

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Авиаудар стал первым случаем нанесения прямого удара Израилем по иранскому дипломатическому объекту в Сирии. В ходе ночной дипломатической активности, Иран вызвал швейцарского посланника, представляющего интересы Соединённых Штатов в Иране, чтобы предъявить свои претензии.

Правительство Ирана направило "важное сообщение" в Вашингтон, обвиняя Штаты в ответственности за поддержку Израиля. Следом за этим, министр иностранных дел Ирана обсудил инцидент с коллегой из Омана, выступавшим ранее в качестве посредника между Ираном и США. В Соединённых Штатах заявили, что не имели отношения к удару, а Израиль не подтвердил нанесение его.

В ответ на инцидент высший орган безопасности Ирана принял соответствующие решения, не уточняя их детали. Ливанское ополчение "Хезболла" также обещало дать ответ за удар.