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Zelikman
Google удалит миллионы устаревших записей о действиях своих пользователей
В прошлом году на компанию подали в суд, за скрытый сбор данных

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  Корпорация Google заявила о намерении удалить миллионы записей о действиях пользователей в интернете, чтобы урегулировать коллективный иск, в рамках которого утверждается, что компания отслеживала людей без их ведома. В прошлом году был подан иск, в котором утверждалось, что подразделение Alphabet Inc. тайно собирало данные от пользователей Chrome в режиме инкогнито. Хотя режим инкогнито позволяет избежать сбора данных при использовании Chrome, другие инструменты Google, такие как рекламные технологии, продолжали собирать информацию. Истцы требовали компенсации в размере 5 миллиардов долларов.

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  Google согласилась урегулировать ситуацию, удалив "миллиарды" записей о приватном просмотре страниц пользователей. Компания также внесла изменения в раскрытие информации, объясняя, какие данные собираются и какая активность видна сайтам в режиме инкогнито. Google договорилась на пять лет позволять пользователям блокировать сторонние файлы cookie в режиме инкогнито.

  Представитель Google заявил, что компания рада урегулировать иск, отметив, что они никогда не ассоциировали данные с пользователями в режиме инкогнито, и готовы удалить устаревшие технические данные, которые не использовались для персонализации.

  Адвокаты истцов считают соглашение "новаторским" и подчеркивают необходимость прозрачности со стороны крупных технологических компаний по поводу сбора и использования данных. Согласно представителям истцов, мировое соглашение приносит "существенное облегчение". Хотя оно не предусматривает финансовой компенсации, оно дает возможность частным лицам подать иски. Судебные разбирательства, запланированные на следующий год, должны быть предотвращены благодаря соглашению.

#google #технологии #chrome #браузер #компании #суды
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