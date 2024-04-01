По словам представителей органов, на месте ликвидации найдено 6 гильз от пистолета Макарова

Как сообщает газета The New York Times ссылаясь на источники в Гражданской Гвардии Испании, Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 и приземлившего его на Украине, ликвидировали шестью выстрелами, после чего несколько раз переехали тело автомобилем.

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По данным американского издания, в Кузьминова выстрелили шесть раз, что не характерно для испанской криминальной среды. Кроме того, на месте преступления были обнаружены гильзы от пистолета Макарова, что может помочь в выявлении личности убийц. Согласно источникам, испанские правоохранительные органы планируют использовать данные гильзы для идентификации преступников, так как использованные ими патроны характерны для стран бывшего "коммунистического блока".

Один из высокопоставленных испанских чиновников заявил, что стреляя шесть раз в Кузьминова и переехав его автомобилем, исполнители отправили "четкий сигнал". Полиция Испании выяснила, что 13 февраля 2024 года два неизвестных лица похитили автомобиль Hyundai Tucson и проникли в гараж, где находился Кузьминов. Они поджидали его несколько часов и, когда он вернулся, открыли огонь. Затем они переехали его и скрылись, а автомобиль позднее обнаружили сожженным.

Испанские правоохранительные органы предполагают, что убийство было совершено профессионалами, которые вышли на след у Кузьминова после того, как он связался со своей бывшей девушкой из России. Несмотря на это, он не скрывался ни в России, ни в Испании, ведя активный образ жизни и часто посещая бары, где собиралась русскоязычная аудитория. В целом, по мнению The New York Times, Кузьминов совершил "большую ошибку", за которую заплатил своей жизнью.