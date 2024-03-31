Сообщается о взрывах в Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской, Киевской и Львовской областях

В ночь с 30 на 31 марта вся Украина столкнулась с очередной атакой, проходившей в две волны. Вечером в субботу дронами-камикадзе, такого типа как "Герань-2". Ключевыми целями стали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. В ходе атаки "Гераней" в Одессе отключилось электричество после того, как из строя вышла подстанция "Аджалык", на которой разгорелся пожар. Вдобавок пострадал и один из двух автотрансформаторов ПС "Новоодесская".

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В Харькове также были зафиксированы прилёты, но не от ракет или "Гераней". Местные власти утверждают, что российские фабы с универсальными модулями планирования и коррекции атаковали несколько объектов на окраине города. Деталей нет. Вторичная волна средств поражения появилась над Украинскими регионами ближе к утру, воздушная тревога объявлена почти на всех участках страны. Вооруженные Силы Украины сообщили о ракетах, запущенных стратегическими бомбардировщиками с Ту-95МС. Около 05:17 сообщили о прилётах в Киевской области, где работала противовоздушная оборона, однако, ракеты направились дальше на запад Украины.

В настоящее время известно об ударах в Ивано-Франковской и Львовской областях. Город Стрый вновь подвергся атаке, район которого включает объекты газовой инфраструктуры Украины. Источники, находящиеся в районе прилётов, сигнализируют о двух атаках на Стрый, подробности поражения пока неизвестны, но как только появятся - они будут раскрыты.