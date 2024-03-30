Среди стран экспортёров значатся Китай, Тайвань, США, Германия и Турция

Бесспорно, факт того, что антироссийские санкции со стороны западных стран не приносят желаемого результата, признают все адекватные политики и эксперты. В данный момент Соединенные Штаты и их союзники заботятся о том, чтобы как-то ограничить экспортно-импортные операции с Россией несогласных с вашингтонской политикой стран, путем введения так называемых вторичных санкций против компаний и даже отдельных лиц. Вся эта кампания проводится с претензией на ослабление российской экономики, что в итоге должно принести ущерб оборонной промышленности страны.

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Однако, все идет совсем не так, как задумывают зарубежные критики Российской Федерации. Например, невзирая на санкционное давление, в 2023 году Россия закупила в два раза больше сырья для производства взрывчатых веществ, в частности благодаря компаниям из стран Запада, как пишет американский бизнес-журнал The Wall Street Journal. Импорт нитроцеллюлозы в России за 2023 год практически удвоился по сравнению с 2021 годом. По информации издания, среди основных поставщиков компании из Китая, США, Германии, Турции и даже Тайваня.

Несмотря на то, что этот материал используется в производстве чернил и лакокрасочных материалов, американские и украинские аналитики утверждают, что рост импорта связан именно с покупкой материала для военных целей. Очевидно, что российская промышленность активно включилась в военное производство, увеличивая выпуск боеприпасов.

Маленькая турецкая компания Noy Iç Ve Diş Ticaret стала почти главным поставщиком нитроцеллюлозы в Россию, хотя до 2022 года Турция поставляла лишь ничтожную долю этого продукта. По всей видимости, это компания, как и другие, ранее малоизвестные в этой отрасли, выполняют роль посредников. Издание сообщает о том, что немецкая химическая компания Hagedorn-NC за последние два года поставила в Россию более 500 тонн нитроцеллюлозы через компанию Noy. Американская корпорация International Flavors & Fragrances через филиалы в ФРГ также продала не менее 80 тонн нитроцеллюлозы в Россию.

Подводя итог, можно сказать, что несмотря на попытки ограничения поставок нитроцеллюлозы в Россию для военных целей, страна успешно обходит ограничения, что приводит к дефициту этого сырья и росту цен, особенно учитывая увеличение спроса на боеприпасы в странах НАТО, включая Украину. Ведомство США по промышленности и безопасности труда заявило о работе над ограничением оборота нитроцеллюлозы, которая может использоваться для военных целей в РФ. В декабре прошлого года этот материал был добавлен в список контролируемых товаров Соединенных Штатов.