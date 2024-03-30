Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Россия закупает сырьё для взрывчатых веществ в том числе у западных компаний
Среди стран экспортёров значатся Китай, Тайвань, США, Германия и Турция

реклама

  Бесспорно, факт того, что антироссийские санкции со стороны западных стран не приносят желаемого результата, признают все адекватные политики и эксперты. В данный момент Соединенные Штаты и их союзники заботятся о том, чтобы как-то ограничить экспортно-импортные операции с Россией несогласных с вашингтонской политикой стран, путем введения так называемых вторичных санкций против компаний и даже отдельных лиц. Вся эта кампания проводится с претензией на ослабление российской экономики, что в итоге должно принести ущерб оборонной промышленности страны.

реклама

  Однако, все идет совсем не так, как задумывают зарубежные критики Российской Федерации. Например, невзирая на санкционное давление, в 2023 году Россия закупила в два раза больше сырья для производства взрывчатых веществ, в частности благодаря компаниям из стран Запада, как пишет американский бизнес-журнал The Wall Street Journal. Импорт нитроцеллюлозы в России за 2023 год практически удвоился по сравнению с 2021 годом. По информации издания, среди основных поставщиков компании из Китая, США, Германии, Турции и даже Тайваня.

  Несмотря на то, что этот материал используется в производстве чернил и лакокрасочных материалов, американские и украинские аналитики утверждают, что рост импорта связан именно с покупкой материала для военных целей. Очевидно, что российская промышленность активно включилась в военное производство, увеличивая выпуск боеприпасов.

  Маленькая турецкая компания Noy Iç Ve Diş Ticaret стала почти главным поставщиком нитроцеллюлозы в Россию, хотя до 2022 года Турция поставляла лишь ничтожную долю этого продукта. По всей видимости, это компания, как и другие, ранее малоизвестные в этой отрасли, выполняют роль посредников. Издание сообщает о том, что немецкая химическая компания Hagedorn-NC за последние два года поставила в Россию более 500 тонн нитроцеллюлозы через компанию Noy. Американская корпорация International Flavors & Fragrances через филиалы в ФРГ также продала не менее 80 тонн нитроцеллюлозы в Россию.

  Подводя итог, можно сказать, что несмотря на попытки ограничения поставок нитроцеллюлозы в Россию для военных целей, страна успешно обходит ограничения, что приводит к дефициту этого сырья и росту цен, особенно учитывая увеличение спроса на боеприпасы в странах НАТО, включая Украину. Ведомство США по промышленности и безопасности труда заявило о работе над ограничением оборота нитроцеллюлозы, которая может использоваться для военных целей в РФ. В декабре прошлого года этот материал был добавлен в список контролируемых товаров Соединенных Штатов.

#россия #сша #сво #санкции #оружие #торговля
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
2
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
2
Строительство четырех ГЭС в Сибири общей мощностью 2,5 ГВт обойдется более чем в 500 млрд рублей
1
На БАМе началась масштабная реконструкция ключевой станции Тында
+
Смартфон Realme GT 6, появится со Snapdragon 8s Gen 3 и батареей емкостью 5500 мА*ч
+
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
2
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
3
Япония и США обменяются данными о целях для ударов крылатыми ракетами «Томагавк»
1
Microsoft утверждает, что пользователи Copilot не умеют формулировать качественные запросы
5
Запуск спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта
+
Производство полупроводников в Южной Корее показало самый большой рост за последние 14 лет
+
Индия выделяет $3,7 млрд на строительство стены на границе с Мьянмой
1
Компания Huawei постепенно вытесняет из китайского рынка Apple и других конкурентов
+
Получено наиболее детализированное изображение центральной черной дыры Млечного Пути
+
PUBG Mobile получит 120 кадров/с на Galaxy S24 Ultra и Galaxy S23 Ultra
+
Xiaomi перестанет выпускать обновления для моделей Redmi Note 10 Pro
1
Цены на авиаперевозки продолжат расти, спрос превышает предложение
1
Мобильные АЭС нового поколения: совместный проект России и Беларуси
1
Появились некоторые данные флагманского процессора Intel Xeon Granite Rapids-SP
+
Илон Маск объявляет о бесплатном доступе к X Premium+ и X Premium
+

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
22
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
44
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
70
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
19
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
273
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
123
Xbox изменит правила игры на консольном рынке
4
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
23
Россия возобновляет производство трёхтонных бомб ФАБ-3000: какую роль они сыграют на поле боя
25
Почему графика в играх не улучшается, а интересных новинок почти нет – кто виноват, и что делать
12

Сейчас обсуждают

Успешный
21:09
Ух ты, ни фига себе , на амудекале получилось игру запустить без чёрного экрана и вылета драйвера?
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
УдалЁн
21:02
Фабрик нет по сравнению с Интел. Инженеров нет по сравнению с Нвидиа и Интел. АМД раньше владела фабриками globalfoundries. AMD раньше принадлежала Adreno(анаграмма Радеон) Этот список просеров можно ...
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
УдалЁн
20:52
Орфография, грамматика и смысл отсутствует в вашем сообщении. Хоть ресурс и красный, но вы своей тупостью удивляете.
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
PanzerK
20:48
Вот только стандарт этот не реализует всех функций тех или иных видеочипов, и функции эти реализуются через вендорные расширения, которые как вы можете понять из названия "вендорные", у каждого вендор...
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
Cobalt_XIV
20:46
Если это сделают не они, то спустя некоторое время подобную "фичу" сделают другие. Вопрос времени (и скорее всего, ближайшего времени). Нет смысла тормозить на финишной прямой.
OpenAI представляет модель искусственного интеллекта, способную клонировать голос за 15 секунд
22870
20:41
После массовых отключений онлайн-техники, кто-то еще возражает против импортозамещения? p.s. Там, вроде бы, какие-то кардиостимуляторы должны отключить? Но нет, это не повод, да? Все норм.
С 1 апреля в России ожидается подорожание цифровой и бытовой техники, и это не первоапрельская шутка
PanzerK
20:38
Угу и там же под скриншотом целый абзац о том что верить GPU-Z нельзя... Но вы судя по всему текст не воспринимаете, вот оно тлетворное влияние ЕГЭ...
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
beltar
20:33
Ну т. е. стандарт OpenGL перестал быть стандартом, OK.
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
Lux
20:31
Стартовое окно. Планируют сразу с полезной нагрузкой, а значит надо попасть в условно свободный участок орбиты
Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» назначен на 9 апреля
Cossacs
20:29
Да у амд всё фуфло, это больные фанатики вроде воврота создают у масс впечатление что амд производит что то хорошее, орут слишком громко из за каждого угла что всё замечательно
Муки выбора - 4080 или 7900XTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем