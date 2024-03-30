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Zelikman
Киевские правоохранители обогащались за счёт клиентов пунктов обмена валют
Злоумышленники высматривали людей, выходивших из обменников с сумками, а затем устраивали на них облавы

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  В столице украинской государственности высокопоставленные общественные деятели, а именно полицейский и прокурор, выстроили коварный план изъятия средств у клиентов обменных пунктов.

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  Глава полицейского отдела в Шевченковском районе активно разворачивал операции возле обменных пунктов, отправляя настойчивых оперативников в гражданской одежде для наблюдения за клиентами, несущими крупные сумки.

  Как только потенциальные жертвы садились в свои автомобили, разведчики вызывали патруль, который преследовал машину и проводил ее досмотр, вплоть до содержимого сумки. Затем на сцену выходила оперативно-следственная группа, прикрывая собой происходящее и составляя фальсифицированные протоколы о преступлении: "неизвестные суммы ворованы".

  При изъятии автомобиля вместе с наличными следователь деликатно намекал: чтобы оставить сумму нетронутой, необходимо обратиться к начальству полиции района Шевченковского и разрешить проблему за половину украденной суммы.

  В случае отказа водителя на помощь приходил начальник прокуратуры Шевченковского округа, который легализовал рейдерские действия правоохранителей и обвинял владельца наличности в нарушении статьи 198 УК. Далее наступала развязка — суд или "взнос" половины вырученной суммы рейдерам.

#украина #финансы #полиция #схемы
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