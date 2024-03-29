По словам главкома, их посты займут опытные командиры, участвовавшие в сражениях

Как сообщает издание Bloomberg, новый главнокомандующий Украины Александр Сырский заявил о планах внести изменения в военное руководство и генеральный штаб с целью привлечения опытных офицеров.

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"Наш штаб должен быть в курсе всех потребностей на поле боя и понимать обстановку на всех фронтовых участках", - отметил Сырский в интервью государственному информационному агентству "Укринформ".

Он подчеркнул, что навыки офицеров в составе военной администрации становятся приоритетными. Правда генерал не уточнил количество чиновников, которые будут заменены.

Стоит отметить, что существуют длительные разногласия в американском законодательном органе относительно выделения военной помощи в размере более 60 миллиардов долларов для Киева, в то время как закон о мобилизации тормозят в парламенте Украины.

Военные планируют провести мобилизацию в значительно меньших масштабах, чем изначально предполагалось, но точное число Сырский также не уточнил. Он выразил уверенность в достаточном числе военнослужащих, включая добровольцев. После неудачного контрнаступления в 2023 году, украинские власти начали строительство собственных укреплений. Сырский отметил, что российские войска стремятся освободить больше территорий на Востоке Украины.