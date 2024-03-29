Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Сэм Бэнкман-Фрид за свои преступления был приговорен к 25 годам лишения свободы
По мнению экспертов, данное дело может стать четким сигналом для тех, кто задумается о подобных махинациях в криптовалютной сфере

реклама

  Соучредитель криптовалютной биржи FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, был осужден на 25 лет тюремного заключения за хищение миллиардов долларов у клиентов платформы. Данное событие оказало существенное влияние на всю индустрию криптовалют.

реклама

  Решение было вынесено окружным судьей Льюисом А. Капланом в федеральном суде Манхэттена сразу после того, как Бэнкман-Фрид выразил сожаление по поводу событий. В прошлом году он был признан виновным в семи преступлениях, включая мошенничество и заговор.

  Этот бывший миллиардер стал символом корпоративных преступлений и жадности в мире криптовалют после того, как его биржа FTX обрушилась, раскрыв многолетнюю аферу, в результате которой было похищено около $10 миллиардов у клиентов, инвесторов и кредиторов. Несмотря на заявления о неучтенной волатильности рынка, Бэнкман-Фрид отрицал умышленное мошенничество, утверждая, что он сам и его криптоимперия стали жертвами обстоятельств.

  Прокуроры требовали наказания до 50 лет лишения свободы, в то время как защита просила всего лишь 6,5 лет. Хотя условного освобождения в федеральной системе не существует, за хорошее поведение его могут освободить на несколько лет раньше.

  Судья Каплан отверг заявление Бэнкман-Фрида, сосредоточив внимание на тяжести преступлений, почти гарантируя, что он проведет в тюрьме значительную часть своей жизни.

  Помимо тюремного заключения, судья также обязал Бэнкман-Фрида выплатить штраф более чем в $11 миллиардов. Предложил поместить его в камеру рядом с домом родителей в Калифорнии, учитывая его дурную репутацию и аутизм. Бэнкман-Фрид заявил о своем намерении обжаловать приговор, сохраняя право на апелляцию.

  На слушании прокуроры заявили, что он перевел деньги из FTX в свой хедж-фонд Alameda Research на спекулятивные инвестиции, политические взносы и недвижимость. Финансовый крах и отток клиентов привели к банкротству FTX.

  Сравнив его с Берни Мадоффом и Джеффри Скиллингом, Бэнкман-Фрид получил приговор, напоминающий тот, что получил бывший гендиректор Enron, но со сроком заключения на 25 лет. Наказание, намного меньше, чем требовала прокуратура, но все равно серьезное и отправляет ясный сигнал о последствиях преступлений в криптосфере, считает бывший федеральный прокурор Марк Бини из Reed Smith.

#криптовалюта #суд #ftx #сэм банкман-фрид
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
2
Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Tesla будет стоить как половина электромобиля
7
Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
+
Отряд спецназа взял штурмом дом в Миссури, опираясь лишь на данные функции Apple Find My
+
Обладатель импланта Neuralink рассказал, как он всю ночь играл в Civilization VI силой мысли
2
США влияют на союзников с целью запрета обслуживания оборудования для производства чипов в Китае
+
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
4
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
1
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первый в истории снимок протопланетного диска
+
Разработчик Ubuntu пошёл по стопам Microsoft и заявил о выпуске платных обновлений для Linux
4
На месте строительства будущего завода Intel обнаружены неолитические погребальные курганы
+
Infinix Note 40 Pro 5G станет первым телефоном серии с магнитной беспроводной зарядкой
+
В Galaxy S25 Ultra может использоваться тот же титан класса Grade 2, что и в Galaxy S24 Ultra
1
Украина впервые на поле боя потеряла американский БТР M1117
1
В марте 2024 года на БАМе были завершены работы по ряду важных объектов
5
Google навязывает всем пользователям новый генеративный поиск
+
OPPO Find X7 Ultra Satellite Communication Edition будет оснащён изогнутым дисплеем 6,82 дюйма
+
Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
+
Российский спецназ обезвредил ещё одни танк Abrams в районе Бердычей
+
Американские автопроизводители хотят использовать китайские технологии электромобилей
+

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
27
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
12
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
32
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
14
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
3
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
44
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
22
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
22
Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
2
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
82

Сейчас обсуждают

andruhsss
14:39
По идее так и надо делать, размазывать никогда и не надо было.
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
Чато -- Бот
14:36
>В Украине... ...в дупе. У Зелобублика. Калолиция.
В Украине заявили о новом этапе работы танковой коалиции, основой которой станут немецкие Leopard 2
Бот_Пригожина_03081
14:35
Дважды слово "должна". Когда это Хуанг вам что-то задолжал, не подскажите?
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
Захар Дьячков
14:35
Можешь ещё в вк ко мне добавиться (вроде с сайта можно перейти, только что проверил), я тебе фотки отправлю возле администрации или где ещё захочешь) Скорее у вас бомбануло с того что кто то не соглас...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
ЮРА ОНИЩЕНКО
14:35
Кому ты тут про фашизм свинья бандеровская рассказываешь!?
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Чато -- Бот
14:34
Некроине электричество противопоказано кремлёвским доктором. Жги их, Господь!
Стали известны подробности ударов по энергосистеме Украины в ночь на 29 марта 2024 года
Чато -- Бот
14:33
В польском курятнике переполох.
Польша подняла в воздух свои самолеты из-за большой активности ВС РФ на территории Украины
Obscury
14:33
Уже в декабре закончились все большие поставки от асашай. Какие пенсионеры, какая перемога? Каждый день пропаганда рассказывает, что еще чуть-чуть и всех победим, а у меня в Ростове по-прежнему над го...
Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер допустил возможность стать посредником для переговоров по Украине
Артем Стрекаловский
14:33
Можете и другие тесты посмотреть, мх4 говно и это давно известно тем, кто в этой теме что то понимает, ид кулинг лучше неё и в целом все хорошие пасты-густые, а размазывать вовсе не обязательно, взял ...
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
Мегавольт
14:29
Все равно спасибо. Чет вспомнилось как пацаны на работе пытались фир погамать на 9200 с фризами. Да думчик3 поднагнул карточки. До 7600 еще было далече, а 5я жирафина на минималках кое как пыхтела, а ...
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем