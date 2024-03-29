По мнению экспертов, данное дело может стать четким сигналом для тех, кто задумается о подобных махинациях в криптовалютной сфере

Соучредитель криптовалютной биржи FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, был осужден на 25 лет тюремного заключения за хищение миллиардов долларов у клиентов платформы. Данное событие оказало существенное влияние на всю индустрию криптовалют.

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Решение было вынесено окружным судьей Льюисом А. Капланом в федеральном суде Манхэттена сразу после того, как Бэнкман-Фрид выразил сожаление по поводу событий. В прошлом году он был признан виновным в семи преступлениях, включая мошенничество и заговор.

Этот бывший миллиардер стал символом корпоративных преступлений и жадности в мире криптовалют после того, как его биржа FTX обрушилась, раскрыв многолетнюю аферу, в результате которой было похищено около $10 миллиардов у клиентов, инвесторов и кредиторов. Несмотря на заявления о неучтенной волатильности рынка, Бэнкман-Фрид отрицал умышленное мошенничество, утверждая, что он сам и его криптоимперия стали жертвами обстоятельств.

Прокуроры требовали наказания до 50 лет лишения свободы, в то время как защита просила всего лишь 6,5 лет. Хотя условного освобождения в федеральной системе не существует, за хорошее поведение его могут освободить на несколько лет раньше.

Судья Каплан отверг заявление Бэнкман-Фрида, сосредоточив внимание на тяжести преступлений, почти гарантируя, что он проведет в тюрьме значительную часть своей жизни.

Помимо тюремного заключения, судья также обязал Бэнкман-Фрида выплатить штраф более чем в $11 миллиардов. Предложил поместить его в камеру рядом с домом родителей в Калифорнии, учитывая его дурную репутацию и аутизм. Бэнкман-Фрид заявил о своем намерении обжаловать приговор, сохраняя право на апелляцию.

На слушании прокуроры заявили, что он перевел деньги из FTX в свой хедж-фонд Alameda Research на спекулятивные инвестиции, политические взносы и недвижимость. Финансовый крах и отток клиентов привели к банкротству FTX.

Сравнив его с Берни Мадоффом и Джеффри Скиллингом, Бэнкман-Фрид получил приговор, напоминающий тот, что получил бывший гендиректор Enron, но со сроком заключения на 25 лет. Наказание, намного меньше, чем требовала прокуратура, но все равно серьезное и отправляет ясный сигнал о последствиях преступлений в криптосфере, считает бывший федеральный прокурор Марк Бини из Reed Smith.