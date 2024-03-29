Под ударом оказались Киевская, Черкасская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области

Ночью с 28 на 29 марта российские Воздушно-Космические Силы провели удары по инфраструктуре ВСУ на подконтрольной Киеву территории. Удары были разносторонними: вначале были задействованы дроны типа "Герань", затем были запущены ракеты.

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Взрывы прогремели в Киевской и Черкасской областях. По полученным данным, под Киевом была поражена очередная установка противовоздушной обороны. Сообщается о применении в атаке бомбардировщиков Ту-95МС.

Также войска провели удары по украинским силам в Днепропетровской области. Атаки были направлены на пункты размещения подразделений ВСУ, подготовительные лагеря, предприятия, производящие боеприпасы и военную технику, а также склады их хранения.

Поражено одно из предприятий Днепра, являющееся частью военно-промышленного комплекса Украины. В нескольких районах данного региона отключилось электричество, что может свидетельствовать о новых прилётах по объектам электрогенерации.

Целью удара также стал район Харьковского Чугуева, где в течение последних дней наблюдалась активность украинских резервов. Помимо этого, под удар попал значимый логистический центр Вооружённых Сил Украины в Житомирском Коростене, через который ранее шли потоки оружия из Польши.

На Западе Украины также произошел взрыв - под ударом оказался населённый пункт Старый, Львовской области. По актуальным данным, ракетные атаки продолжаются.