В Вашингтоне опасались, что в результате Кремль выяснит методику работы и информационные источники западных агентств

Американские спецслужбы отказались делиться с Москвой полной информацией о планировании террористического акта в Российской Федерации из-за опасений, что Кремль может узнать о методах и источниках разведывательных служб со стороны Соединенных Штатов Америки, как сообщает NYT, ссылаясь на свои источники.

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По информации издания, ЦРУ предупредило Россию за день до того, как американское посольство в Москве опубликовало свое предостережение о возможном теракте. Была упомянута дополнительная деталь - в планах участвует ответвление ИГИЛ*, известное как "Вилаят Хорасан"*.

Тем не менее, российская администрация отнеслась к предупреждению с пренебрежением, назвав его "откровенным шантажом" и попыткой "запугать и дестабилизировать общество".

По мнению газеты, одной из причин неудачи в предотвращении теракта в "Крокусе" стал высокий уровень недоверия как внутри ведомства, так и в его взаимодействии с разведками других стран. В результате осложнившихся отношений между странами, стороны перестали доверять друг другу.

Однако, стоит учесть тот факт, что по заявлению представителей российских спецслужб, предупреждения о возможном нападении террористов последовало за две недели до случившегося, и в самом обращении Вашингтона не было никакой конкретной информации. Американские партнёры лишь оповестили, что в стране вероятно готовится террористический акт, какая-либо информация о личностях возможных преступников, или месте его проведения, не сообщалась и, соответственно, отработать по имеющимся данным не представлялось возможным.

* Запрещенная в России террористическая организация.