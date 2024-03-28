В Министерстве Обороны обозначили, что корабли Тихоокеанского флота выполнили поставленные задачи

Военные корабли Тихоокеанского флота Российской Федерации преодолели Баб-эль-Мандебский пролив и вошли в Красное море. Эту информацию предоставило государственное агентство ТАСС. Группировка, в составе которой находились ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", выполняли задачи в рамках морской кампании. Из отчета не было ясно указано, какие конкретно задачи выполнялись.

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В течение нескольких месяцев хуситы, базирующиеся в Йемене, осуществили ряд атак на суда в Красном море в ответ на военные действия Израиля. Это вынудило множество кораблей изменить свое движение. В ответ на угрозу хуситов, Китай и Россия сообщили об обеспечении безопасного прохода своих кораблей через Красное море и Аденский залив. Взамен на это, они могли оказать политическую поддержку хуситам в различных международных организациях.

С средины ноября хуситы начали поражать суда в акватории Красного моря и Аденском заливе, заявляя, что цели их нападений связаны с Израилем, Соединенными Штатами и Великобританией. Однако, по-видимому, они допускали ошибки в определении идентификации некоторых кораблей и открывали огонь в сторону российских и китайских кораблей.

Последние месяцы западные судоходные компании избегали Баб-эль-Мандебского пролива, предпочитая обходить Южную Африку. В то же время, военные корабли Штатов и Великобритании уже несколько недель проводили операции по борьбе с хуситами и предотвращению атак на торговые суда. Иран, в свою очередь, поддерживал хуситов и содержал шпионский корабль у побережья Красного моря, в то время как Франция также держала корабль в этом регионе.

Министерство Обороны России ранее сообщило о совместных военно-морских учениях Ирана, России и Китая в Индийском океане. Участие в учениях принимали российский ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников". Сообщалось, что учения были направлены на обеспечение безопасности в морской экономической деятельности, включая освобождение судов от пиратов. Россия также выражала стремление создать военно-морскую базу в Судане на Красном море. Однако, гражданский конфликт в этой стране мог представлять препятствие для реализации этих планов.