Ряд экономических сложностей заставляет местное население тратить меньше средств на предметы роскоши

Беспокойство о замедлении экономического роста среди китайских покупателей охватывало индустрию роскоши большую часть года. На прошлой неделе с проблемами столкнулся один из крупнейших и наиболее известных модных брендов Gucci, что привело к значительным потерям для французской группы Kering SA, которая потеряла 9 миллиардов долларов своей рыночной стоимости. Ожидается, что спрос на предметы роскоши в Китае продолжит снижаться в этом году, особенно после падения экспорта швейцарских часов в страну, который стал одним из ведущих направлений производства высококачественных часов.

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Сяофан, банкир из Шанхая, которая ранее была поклонницей Gucci и приобрела три сумки этого бренда в Италии в 2016 году, отмечает, что уже не покупает их сумки в течение многих лет. Она представляет поколение китайских покупателей предметов роскоши, которые стали более требовательными в выборе, на что тратить свои деньги.

В свете этих событий Gucci сталкивается с значительным снижением онлайн-продаж в Китае, включая собственный веб-сайт и платформу электронной коммерции Tmall. Новый креативный директор Gucci, Алессандро Микеле, представил более минималистический дизайн по сравнению с его предшественником. Вопрос о том, признают ли китайские покупатели его более сдержанную моду, остается открытым.

"Похоже, что Gucci временно стал брендом уличной одежды, а затем пытался вернуться к высококлассному бренду. Теперь я не знаю, на кого они хотят ориентироваться", - говорит один из покупателей.

Таким образом, привлечение китайских покупателей становится все сложнее, и Gucci сталкивается со значительными вызовами в Китае.