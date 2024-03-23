Однако, несмотря на это, производительность адаптеров должна будет остаться на прежнем уровне

С начала весны покупатели видеокарт среднего класса серии RTX 40 могут получить устройства с чипами пониженного энергопотребления, которые обычно используются в более дорогих моделях. Несмотря на то, что официальные спецификации и производительность этих карт остаются неизменными по сравнению с предыдущими версиями, могут возникать небольшие различия в тактовой частоте и эффективности.

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Понижающее бинирование – это практика производителей использовать частично отключенные чипы в продуктах с более низкой производительностью и более низкой стоимостью, чем те, для которых они изначально предназначались. На заводах часто возникают дефектные чипы, и вместо того чтобы выбрасывать их, производители сортируют и используют в составе других компонентов, которым они соответствуют. Это позволяет экономить ресурсы и поддерживать достаточный уровень производительности.

Известный производитель MegasizeGPU недавно объявил о скором выпуске новых версий видеокарт Nvidia GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060. Хотя пользователи, вероятно, не обнаружат значительных изменений по сравнению с устройствами, купленными при первоначальном запуске, в обновленных версиях будут использоваться процессоры с пониженным энергопотреблением, которые обычно применяются в более высококлассных моделях.

Чипы с пониженным энергопотреблением не имеют явной маркировки, что создает своеобразную лотерею, в которой покупатель может получить высокопроизводительный чип, который не прошел первоначальный отбор. Производительность обычно соответствует официальным спецификациям, но некоторые удачливые потребители могут обнаружить процессоры, которые работают при низкой температуре или легко поддаются разгону.

Согласно утечке, поставки плат с графическими процессорами AD103 для RTX 4070 начнутся в этом месяце. Учитывая, что это уже март, они, возможно, уже доступны для покупки. В моделях 4070 и 4070 Ti официально используется чип AD104, тогда как чипы AD103, полностью соответствующие своим спецификациям, будут использоваться в моделях RTX 4070 Ti Super, RTX 4080, RTX 4080 Super и RTX 4090 для ноутбуков.

С этого момента понижающее бинирование оказывает влияние на модели 4060 Ti и 4060. Начиная с апреля, карты 4060 Ti будут продаваться с чипом AD104 вместо обычного AD106, а устройства 4060 будут оснащены частично отключенными чипами AD106 вместо AD107.