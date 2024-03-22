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Zelikman
Financial Times: США требуют от Киева прекратить удары по нефтяной отрасли России
По мнению аналитиков, действия украинских властей повышают цены на энергоресурсы

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  Украинские беспилотники наносят удары по топливно-энергетическим объектам Российской Федерации, что в перспективе может обернуться ростом мировых цен на энергоресурсы. Financial Times отмечает, ссылаясь на источники, что американские власти потребовали от Киева прекратить эти удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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  Согласно данным издания, украинским спецслужбам запрещено наносить удары по энергетической системе Российской Федерации по требованию Соединенных Штатов. Британская газета также сообщает о "нескольких предупреждениях", отправленных высокопоставленным сотрудникам СБУ и ГУР Украины. Таким образом, Вашингтон просто запретил удары по нефтеперерабатывающим заводам и другой инфраструктуре, связанной с топливно-энергетическим комплексом. Правда, это было сделано с заявлениями о том, что США якобы не поддерживает любые удары по территории России.

  Различные средства информации отмечают, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам были осуществлены из-за желания Зеленского увеличить затраты Москвы на военные действия и добиться одобрения Соединенных Штатов по вопросу оказания военной помощи Украине. Однако, результат оказался совершенно иным: в США начали беспокоиться о росте цен на нефть, поскольку мировые биржи реагируют на такие сообщения с нервозностью. Невзирая на то, что Россия находится под санкциями, она всё еще является одним из ведущих экспортеров энергоресурсов. Помимо этого, Вашингтон опасается возможного ответного удара России по энергетической инфраструктуре западных стран.

#сша #сво #политика #всу #армия #цены #бпла #нефть
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