Администрация Байдена стремится не дать Китаю достичь такого же уровня технологического развития, на котором находятся США

Администрация текущего американского лидера Джо Байдена оценивает возможность включения нескольких китайских компаний, связанных с Huawei Technologies Co., в черный список. Решение об этом уже давно разрабатывается после заметного технологического прорыва телекоммуникационного гиганта в прошлом году.

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Такой шаг стал бы очередной эскалацией попыток Соединенных Штатов преградить путь Пекину в сфере искусственного интеллекта и полупроводников. Санкции и ограничения, применяемые американской стороной, стали дополнительным давлением на китайского лидера в данном секторе, который, несмотря на наложенные ранее санкции, все еще занимает высокие позиции, включая успешный выпуск собственного процессора для смартфонов в прошлом году, что, по мнению многих в Вашингтоне, выходит за пределы его возможностей.

Согласно информации, полученной из источников, большинство китайских компаний, которые могут быть затронуты этим решением, ранее были приобретены или находятся в стадии строительства Huawei и представлены в презентации Semiconductor Industry Association (SIA) в Вашингтоне. Но окончательных решений пока не принято.

По информации источников, помимо компаний, фактически производящих чипы, официальные представители Соединённых Штатов могут ввести санкции против Shenzhen Pengjin High-Tech Co., а также SICarrier. По словам одного из источников, вызывает тревогу тот факт, что эти две компании, занимающиеся созданием оборудования для производства полупроводников, являются доверенными партнерами Huawei, помогая ему получить ограниченное оборудование.