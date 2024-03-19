Власти РФ работают над идеей конфискации цифровых активов у граждан, совершивших преступления

Представитель МВД Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил Министерству финансов создать специальную цифровую платформу, подконтрольную государству, для хранения конфискованных криптовалют. По данным пресс-службы Министерства Внутренних Дел, предложение об этом поступило от Министерства финансов на минувшем заседании комиссии по повышению эффективности борьбы с интернет-преступностью.

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Платформа должна быть размещена на территории России и полностью контролироваться государством. Согласно указанию, осуществление проекта должно быть завершено до 1 октября 2024 года. Глава комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков поддержал такую модель и напомнил о планах принятия законопроекта весной, который будет регулировать выпуск и обращение криптовалют и предусмотрит наказание за незаконные действия с цифровыми активами.

Согласно актуальному законодательству, криптовалюты считаются имуществом, и поэтому, в случае уголовного дела, могут быть конфискованы для возмещения ущерба или на основании судебного решения.

Невзирая на то, что практика изъятия и ареста криптовалют уже существует, полные нормы подобных действий в уголовно-процессуальном законодательстве России по сей день не установлены. В апреле 2022 года глава Генеральной прокуратуры Игорь Краснов заявил о необходимости включения цифровых валют в уголовное законодательство для расследования преступлений, связанных с их хищением. Ведомство уже разработало правила, которые дадут возможность признавать цифровые активы объектом преступления и изымать их.