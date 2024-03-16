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Zelikman
Эксперты считают, что акции Apple вряд ли смогут показать такой же рост, как последние 20 лет
В настоящий момент её место на рынке занял Зелёный гигант - Nvidia, благодаря технологии искусственного интеллекта

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  За последние двадцать лет Apple Inc. без сомнения стала воплощением надежд фондового рынка. Превращение компании из небольшого производителя компьютеров в самую дорогую корпорацию на планете сделало ее акции неотъемлемым инструментом для инвестиций по всему миру.

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  Однако, кажется, блеск Apple начинает постепенно угасать. Искусственный интеллект сейчас занимает главную роль в технологической сфере, стимулируя рост, на который компания в прошлом могла полагаться, продавая свои гаджеты и услуги всему миру.

  Это создает затруднительную ситуацию для Apple. Рост выручки застаивается, и акции отстают от NASDAQ 100 на 16 процентных пунктов - самое низкое значение с начала 2013 года. Компания все еще генерирует огромные прибыли, но есть сомнения, сможет ли она продолжать расти с теми темпами, на которые рассчитывают инвесторы. Руководство Apple говорит о больших планах в области искусственного интеллекта, который, по их надеждам, поможет стимулировать рост продаж. Однако оценить их перспективы пока сложно.

  "Акции стали чем-то подобным Coca-Cola. Компания предлагает безопасный профиль и доходность, сопоставимые с рыночными ставками в обозримом будущем, пока не появится новый катализатор", - сказал Фил Бланкато, главный исполнительный директор Ladenburg Thalmann Asset Management и главный рыночный стратег OSAIC.

  Эксперты верят, что компания может стабильно чувствовать себя на рынке и всегда приносить прибыль своим акционерам. Однако инвесторы, стремящиеся войти на новый растущий рынок, обратили свое внимание на искусственный интеллект. Nvidia Corp. теперь занимает позицию технологического гиганта, которую ранее занимала Apple, из-за, казалось бы, неутолимого спроса на чипы, используемые для работы больших языковых моделей.

#nvidia #apple #технологии #искусственный интеллект #бизнес #компании
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