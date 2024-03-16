Фронт продвижения достиг 3 километров в ширину и 900 метров в глубину





Полученная информация свидетельствует о том, что российские войска смогли закрепиться на новых позициях на рубежах Бердычи-Орловка после успешной артиллерийской атаки.

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В свою очередь, украинское командование признает успехи российских подразделений на южном секторе Бердычей, в направлении Семёновки, которое до сих пор остается под контролем Вооруженных Сил Украины. На данный момент российские вооруженные силы завоевали значительный участок, включая львиную часть лесопосадки, в районе южнее Бердычей. Фронт продвижения распространяется на ширину свыше 3 километров и имеет глубину порядка 900 метров, что примерно соответствует освобождению 3 квадратных километров. Одновременно на самих Бердычах российская армия смогла взять под контроль новые территориальные участки на улице Садовой с глубиной до 350-400 метров.

По сути, прямо сейчас линия боевого соприкосновения проходит в восточной части поселка Семёновка. Этот поселок имеет единственную улицу, на северной стороне выходящую в Бердычи, а на южной – в Орловку. За Семёновкой плотность населенных пунктов существенно снижается, поля раскинулись вплоть до реки Волчья, где главнокомандующий украинской армией Сырский создает новую оборонительную линию.

Стоит напомнить, что недавно Зеленский заявил о том, что украинские формирования смогли задержать наступление российских войск к Западу от Авдеевки, что вызвало значительную критику со стороны военнослужащих, которые находятся на линии Бердычи-Семёновка-Орловка.