Компания намерена увеличить свою долю в азиатском рынке

Шведский производитель мебели IKEA планирует вложить около 300 миллионов евро в следующие три года для увеличения своей доли на рынке Южной Кореи. Глава розничного подразделения компании Ingka Group, Толга Онку, заявил в интервью в Кояне, что компания усиленно инвестирует в Азию. Он также добавил, что группа планирует открыть еще один магазин "синих коробок" в Сеуле и рассматривает возможность создания других форматов магазинов.

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IKEA, известная своим принципом "сделай сам", в настоящее время имеет четыре магазина в Южной Корее, а также предлагает онлайн-покупки и доставку. Онку отметил, что компания стремится расширить доступ потребителей к магазинам, чтобы им не приходилось тратить более 15 минут на поход в магазин для покупки товаров.

Он также поделился информацией о том, что в последние годы IKEA инвестировала в автоматизацию службы доставки, что может привести к снижению цен. Он добавил, что одной из задач компании является снижение цен на ключевые товары в Южной Корее на 10-20%. В США IKEA уже снизила розничные цены на почти тысячу товаров. Онку сказал, что это может быть одним из крупнейших снижений цен для всей IKEA за один год.

Согласно финансовому отчету компании, заработок IKEA в Южной Корее сократился с 622 миллиардов вон до 600 миллиардов вон в период с сентября 2022 года по август 2023 года, а операционная прибыль упала до 2,59 миллиарда вон.