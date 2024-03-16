Данный материал имеет повышенную плоскостность, что улучшает глубину фокусировки при использовании литографических процессов

Неназванные индустриальные источники сообщают о том, что компания Samsung планирует вложить существенные средства в исследования и разработку стеклянных подложек для чипов. Ожидается, что к 2026 году компания представит свои продукты клиентам и создаст специальную "коалицию" дочерних организаций для более быстрой разработки технологий.

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Судя по информации, три подразделения корейского конгломерата - Samsung Electro-Mechanics, Samsung Electronics и Samsung Display - будут активно работать над созданием новых подложек для чипов, используя стеклянную основу. Samsung Electronics будет заниматься интеграцией полупроводниковых компонентов с новыми подложками, в то время как Samsung Display и Electro-Mechanics сосредоточатся на процессе обработки стекла.

Источники также утверждают, что Samsung собирается использовать синергетический эффект, объединяя опыт своих дочерних компаний в соответствующих сферах. По информации, полученной на выставке Consumer Electronics Show 2024, Samsung Electro-Mechanics объявила о планах запустить массовое производство стеклянных подложек до 2026 года.

Теоретически, стеклянные подложки могут принести значительные улучшения в процессе производства чипов. В сравнении с традиционными органическими подложками, стекло обладает повышенной плоскостностью, что улучшает глубину фокусировки при использовании литографических процессов. Кроме того, материал обеспечивает более стабильные размеры межсоединений и имеет более высокую термическую и механическую прочность.



