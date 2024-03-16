Однако, президент Украины настоял на продолжении операций

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, руководитель Главного Управления Разведки Кирилл Буданов* обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой отдать приказ прекратить военные операции в приграничных районах Российской Федерации из-за огромного количества потерь, не давших абсолютно никаких результатов, и отсутствия каких-либо перспектив в проводимых атаках.

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Ранее инсайдер уже сообщал, что российская разведка заранее выяснила детали планируемого Киевом нападения на границе страны, что позволило максимально оперативно и эффективно ликвидировать группы украинских подразделений. Большую часть нападавших составляли бойцы подразделений спецназа ГУР и потери были достаточно существенны для украинского военного ведомства, так как в ходе операции были ликвидированы не мобилизованные новобранцы, а профессиональные военные.

Однако, глава украинского государства отказал представителю разведывательного ведомства. Зеленского устраивает, что принесённые в ходе операции жертвы создают информационный фон в период выборов на пост президента в Российской Федерации. Источник сообщает, что главным составляющим в этом уравнении для лидера Украины являются сам факт ведения боевых действий у территории России, а потери в личном составе и военной технике уже второстепенные факторы.

*внесен в России в список террористов и экстремистов