По словам представителей, приоритетом компании является защита инвесторов, а листинг новых монет на втором плане

Биржа криптовалют Binance приняла решение ужесточить требования к листингу новых цифровых токенов, с целью усилить защиту инвесторов на своей платформе. Теперь криптопроекты, желающие разместить свои токены на Binance, должны согласиться на более длительный "cliff period", в течение которого токены не могут быть проданы, а также предоставить больше монет для маркет-мейкеров и внести страховой депозит. Эти изменения начали вступать в силу в конце прошлого года, сообщили источники.

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Официальные представители Binance уведомили участников о листинге о новых требованиях устно, и требования могут незначительно отличаться в зависимости от конкретной сделки. Пока что более строгие правила не оказали значительного влияния на долю платформы в спотовой криптовалютной торговле, которая начала восстанавливаться после длительного спада. В последнее время Binance успешно расширила свое лидерство по листингу среди крупных бирж.

Тем не менее, руководители, участвующие в листинге на Binance, высказались анонимно и сообщили, что новые изменения могут подорвать их прибыльность. Один из них уже пожаловался руководству Binance на ужесточение требований. Binance, которая в прошлом году была вынуждена заплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов США за нарушения, связанные с отмыванием денег, активно уделяет больше внимания защите инвесторов, чем привлечению новых листингов монет, заявил в прошлом месяце исполнительный директор компании.

В прошлом биржи часто подвергались критике за недостаточный надзор за листингом, когда криптопроекты или маркет-мейкеры продавали большое количество токенов вскоре после начала торгов, оставляя мелких инвесторов в убытках.