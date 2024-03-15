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Zelikman
Под контроль российской армии перешло порядка двух квадратных километров территорий
Сообщается об отходе украинских войск их центральной части Новомихайловки

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  Не прекращая наступление на Угледарском участке, Вооруженные Силы России добились прогресса в районе Новомихайловки. Предварительно, российская армия уже контролировала восточную и южную части данного населенного пункта, который находится между освобожденной ранее Марьинкой и оккупированным украинскими формированиями Угледаром.

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  В ходе успешных операций армии, украинским формированиям было осуществлено огневое поражение севернее Новомихайловки, и порядка двух квадратных километров территорий стали подконтрольны российским подразделениям. Среди освобождённых территорий, находящихся под контролем России, числится и площадь в самом центре Новомихайловки.


  Украинская армия с потерями оставила оборудованные позиции в центре села. На картах украинских войск центральная честь Новомихайловки обозначается как серая зона. На позиции, с которых украинские подразделения отошли севернее, российская сторона применила термобарические боеприпасы, уничтожив попутно все запасы снарядов и вооружений ВСУ на полевом складе.

  Вооруженные Силы Украины не прекращают пытаться удержать контроль над Новомихайловкой, осознавая, что ее захват может облегчить задачу российским подразделениям по дальнейшему продвижению на Север в сторону Угледара.

#сво #всу #армия #оружие #конфликт #бои
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