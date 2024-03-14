Если это окажется правдой, то американскому и британскому флотам будет очень тяжело в акватории Красного моря

Хуситские повстанцы из шиитского направления зейдитов продолжают свои атаки на торговое судоходство в Красном море и Аденском заливе, создавая серьезные препятствия для плавания кораблей.

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Столицей и основным оплотом повстанцев является город Сана на Севере Йемена. Они используют дроны, противокорабельные ракеты и даже морские беспилотники для атак на западную военную коалицию, которую возглавляют Соединённые Штаты и Великобритания. Причиной войны, заявленной хуситами, является поддержка палестинцев в их конфликте с Израилем. Пока силы Запада справляются с защитой своих военных судов, гражданские корабли подвергаются нападениям. Некоторые из них получили повреждения, а сухогруз MV Rubymar был потоплен в начале марта. Однако, ответные удары со стороны США и Великобритании не причинили значительного ущерба хуситам, несмотря на заявления об успешных операциях.

Возникает вопрос, как хуситам без достаточных производственных мощностей удается непрерывно атаковать противника с использованием сложных ракетных и беспилотных систем, а также поддерживать постоянное пополнение их боеприпасов и систем наведения. Самой распространенной версией является предположение о поставках оружия от Ирана, который также поддерживает и контролирует различные исламистские группировки на Ближнем Востоке. Есть предположение, что хуситов может поддерживать и Россия. Возможно, что они получают оружие, производимое с использованием российских разработок, через Иран.

Несмотря на все эти предположения, хуситы объявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты и планируют начать ее серийное производство. Речь идет о баллистической ракете «Фаттах», способной поражать цели на расстоянии до 1400 километров. Это новая разработка, представленная Ираном в прошлом году, и является первым гиперзвуковым оружием, введенным в эксплуатацию. Скорость и высокая маневренность этой ракеты позволяют ей обходить системы противоракетной обороны. Учитывая, что средства ПВО военных кораблей коалиции зачастую промахиваются при сбивании ракет хуситов и дронов на подлете к цели, «Фаттах» может представлять серьезную угрозу.

Некоторые эксперты обращают внимание на факт, что эта ракета относится к классу оружия, владение которым имеют только некоторые страны.