По словам экспертов, техника напоминает немецкий комплекс RCH 155 8x8 Howitzer

Производитель вооружения в Китайской Народной Республике компания NORINCO продемонстрировала свой новейший колёсный артиллерийский комплекс, который, по мнению информационного портал Аrmyrecognition, сильно напоминает немецкую самоходную установку RCH 155 8x8 Howitzer.

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Как сообщают источники, комплекс будет иметь 155-миллиметровую гаубицу L/52, имеющую возможность заряжаться огромным спектром различных снарядов: от стандартных фугасно-осколочных до высокоточных боеприпасов с системой GPS-наведения. Техника предоставляет возможность поражать цели с высокой точностью, что является одним из ключевых аспектов современных боевых действий. Также по имеющимся данным, данная САУ выгодно отличается от немецкой RCH 155 8x8 Howitzer тем, что имеет шасси 6х6, позволяющее ей быть куда более манёвренной, в отличие от большинства западных аналогов. Данный факт позволяет осуществлять развёртывание в менее сложных условиях ландшафта местности.

Стоит отметить, что это не первая артиллерийская установка, которую Китай демонстрирует за последний год. По мнению экспертов, Пекин наращивает свои вложения в военно-промышленный комплекс, создавая аналогичную западным образцам технику. Это же касается и авиации, сферы беспилотных аппаратов и дронов, систем противовоздушной обороны, а также военно-морского флота. В свою очередь Соединённые Штаты Америки опасаются дальнейшего развития китайского военного ведомства.