Сообщается, что бойцам удалось уничтожить пункты управления БПЛА, наблюдения и станцию РЭБ

На линии соприкосновения ситуация давно не меняется: российские войска продолжают наступление, а ВСУ находятся в оборонительной позиции. Почти на всех участках боевых действий, кроме направления в районе Херсона, где река Днепр разделяет стороны, ведутся ожесточенные сражения. Но и здесь российская армия находит возможность провести атаки.

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В ночь с вторника на среду военнослужащие группировки "Днепр" осуществили спецоперацию, совершив десант на правый берег. По информации главы Херсонской области Владимира Сальдо, ночью бойцам удалось высадиться в районе Антоновского моста и разрушить несколько позиций украинских сил. Интересно, что штурмовая группа приземлилась там же, где в 1944 году воины Красной Армии под командованием Маргелова захватили плацдарм.

В осуществлении ночной операции участвовала совместная штурмовая группа, состоящая из морпехов, десантников и добровольцев из других подразделений. Умело подобравшись к правому берегу и положившись на фактор неожиданности, бойцы разбили группировку ВСУ возле основания Антоновского моста, уничтожив пункты управления беспилотной авиацией, наблюдения и станцию РЭБ. По имеющейся информации, украинская сторона потеряла порядка 30 человек в ходе боёв на данном участке. После выполнения задачи группа без потерь вернулась на левый берег. По записям видно, что были раненые, но подробности не раскрываются.

Тем временем, по информации российских ресурсов, ВСУ продолжают присутствовать на левом берегу в районе Крынок. Небольшая группа украинских военных все еще укрывается в подвалах этого населенного пункта, не предпринимая активных действий. Артиллерия и большое количество дронов мешают им выбраться. В то же время российские солдаты научились перекрывать путь лодкам с резервами и запасами, которые руководство ВСУ пытается доставить каждую ночь.