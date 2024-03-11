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Zelikman
Абу-Даби вложит $100 миллиардов в индустрию искусственного интеллекта
Будет создан специальный фонд, который будет вкладываться в развитие искусственного интеллекта, полупроводники и основные технологии и приложения ИИ

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  Абу-Даби создает компанию MGX, специализирующуюся на технологических инвестициях в области искусственного интеллекта и полупроводников. По словам знакомых с ситуацией людей, объем активов под управлением этой компании может превысить 100 миллиардов долларов в ближайшие годы.

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  Компанию MGX возглавит совместное предприятие суверенного фонда Mubadala Investment Co и компании G42, специализирующейся в области искусственного интеллекта. Новая организация будет иметь своего генерального директора - Ахмеда Яхию Аль Идрисси, который в настоящее время занимает должность главного исполнительного директора платформы прямых инвестиций Mubadala. Портфели Mubadala и G42 останутся без изменений, в то время как MGX будет проводить собственные сделки с помощью нового капитала правительства Абу-Даби. Об этом сообщили анонимные источники, просившие сохранить анонимность. Новая организация будет привлекать лучших партнеров в трех ключевых областях: развитие искусственного интеллекта, полупроводники и основные технологии и приложения искусственного интеллекта.

  "С запуском MGX мы вступаем в новую эру, когда Абу-Даби становится не только мировым технологическим лидером, но и определяет мировую дорожную карту развития искусственного интеллекта", - сказал Пэн Сяо, генеральный директор группы G42.

  G42, входящая в состав империи стоимостью 1,5 трлн долларов, под контролем Шейха Тахнуна, всегда стремилась быть на переднем крае развития искусственного интеллекта. Одним из ее партнеров является OpenAI, которая в свою очередь сотрудничает с компанией Gulf в рамках расширения на рынок ОАЭ и в более широком регионе. В прошлом году Bloomberg сообщил о переговорах между G42 и OpenAI о привлечении финансирования для нового предприятия по производству чипов.

  Недавно компания сократила свое присутствие в Китае и обязалась инвестировать в западные рынки, чтобы снять опасения США относительно ее связей с Пекином, заявил генеральный директор Пэн Сяо в прошлом месяце. G42 сосредоточится на размещении своего капитала в США и других рынках, где функционируют ее ключевые партнеры в сфере искусственного интеллекта.

#сша #китай #технологии #искусственный интеллект #оаэ #абу-даби
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