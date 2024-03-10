Сообщается, что российские силы сумели поразить как минимум один американский ЗРК Patriot

Англоязычные средства массовой информации подтверждают сообщения о потерях в передвижных системах противовоздушной обороны украинской армии. Однако они описывают только один случай за неделю, в то время как наши источники сообщают о потере уже трех мобильных групп.

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Уничтожение зенитно-ракетных комплексов "Patriot" ослабит общее состояние противовоздушной обороны Украины. Совсем недавно в районе Покровска на востоке страны российские подразделения продемонстрировали профессионализм и контроль над полем боя. С помощью ракеты "Искандер" они смогли уничтожить автоколонну украинской армии, в составе которой находились как минимум две пусковые установки ЗРК "Patriot". Оба комплекса взорвались, что почти наверняка привело к потере и их опытных экипажей, по данным издания Forbes.

Такой удар позволил России ощутимо усилить своё присутствие в воздушном пространстве региона и значительно повысить безопасность своей авиации. Кроме того, украинская армия потеряла до 13% пусковых установок "Patriot", которые были предоставлены США, Германией и Нидерландами.

По мнению журналистов издания, уничтожение американских зенитно-ракетных комплексов серьезно подорвет ПВО украинских сил, которая уже показывает признаки бессилия. Более того, предоставить замену потерянным системам будет нетривиальной задачей, которая может занять месяцы, а возможно и годы.