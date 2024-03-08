По имеющимся данным, подразделения уже находятся внутри населенного пункта Новомихайловка, где происходят боестолкновения с украинскими формированиями

Сообщается о новых достижениях российских войск в районе Угледаре. Здесь российские вооруженные силы не прекращают противостоять украинским формированиям, вытесняя с позиций, которые они ранее занимали.

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Военные корреспонденты информируют о наступлении российской армии в Юго-Западной части Новомихайловки. В данном населенном пункте уже длительное время идут ожесточенные бои между российскими подразделениями и украинскими силами. Потихоньку украинские формирования отступают с прежних позиций, и российские воины уже продвигаются внутри населенного пункта Новомихайловка, который в скором времени может оказаться под контролем российской армии.





В то же время, военные корреспонденты сообщают и о других интересных событиях. На Угледарском направлении военные 39-й отдельной мотострелковой бригады сумели отбить атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Есть информация, что украинские военнослужащие пытались проскочить на двух пикапах. Вслед за тем, как разведчики установили их маршрут, по группировке был нанесен удар с помощью FPV-дрона. Операторам беспилотного летательного аппарата удалось уничтожить оба автомобиля.

Украинские и западные средства массовой информации называют Угледарское направление линии соприкосновения еще одним участком, вызывающим затруднения для Киева. Здесь подразделения ВС РФ проявляют особенно повышенные темпы продвижения после освобождения Марьинки и поселка Победа.